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В Новосибирске проведение МЧМ-2023 оценили в 300 млн рублей

Фото В Новосибирске проведение МЧМ-2023 оценили в 300 млн рублей
Фото В Новосибирске проведение МЧМ-2023 оценили в 300 млн рублей

Фото с сайта direct2023.ru

На проведение МЧМ по хоккею с шайбой в Новосибирске в 2023 году планируется потратить 300 млн рублей, сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Проведение молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею с шайбой в Новосибирске в 2023 году, по предварительным подсчётам, обойдётся в 300 млн рублей. Об этом сообщил глава министерства физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Как уточнил «КоммерсантЪ-Сибирь», речь идёт о расходах на организацию первенства, покупку летней и зимней формы для волонтёров, логистику, церемонии, встречи хоккеистов и их размещение. Значительную часть затрат регион возьмёт на себя, отметил министр. Ожидается, что Новосибирская область примет 10 команд-участниц.

Напомним, МЧМ-2023 стартует 26 декабря 2022 года. Ровно за год до начала первенства в Новосибирске и Омске (второй принимающий город) запустили часы обратного отсчёта.

В столице Сибири продолжается строительство ледовой арены, на которой будут играть участники. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что работы идут в соответствии с графиком, отставания больше нет. В материале Сиб.фм по ссылке можно посмотреть, как в настоящее время выглядит крупнейший в регионе инфраструктурный объект с высоты птичьего полёта.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

хоккей
Новосибирская область
Новосибирск
МЧМ-2023
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