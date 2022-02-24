Консульство Украины в Новосибирске прекратило приём граждан

Фото и видео «МК в Новосибирске»
Новосибирское консульство Украины прекратило приём в связи с ситуацией в Украине.
Днём 24 февраля консульство Украины в Новосибирске прекратило приём посетителей. Как сообщили сотрудники учреждения, приём граждан остановлен в связи с ситуацией в Украине.
По расписанию, размещённому на здании консульства Украины, приёмный день в четверг начинается с 14:30. По информации журналиста «МК в Новосибирске», пришедших людей пустили внутрь здания в 14:35.
До этого возле помещения консульства находились два человека, которые консультировали посетителей по документальным вопросам.
По словам представителя консульства, приём ведётся по электронной очереди, и в неё необходимо записаться заранее через сайт.
При этом посетители консульства пожаловались на невозможность дозвониться до учреждения, чтобы записаться на приём.
Представитель новосибирского консульства в Украине сообщил журналисту «МК в Новосибирске», что сотрудники организации не будут комментировать закрытие приёма, а также подчеркнул, что съёмка запрещена.
«Вы же видите, какая обстановка», —
привёл корреспондент слова одного из работников.
Единственные из посетителей, кого всё же допустили на приём — люди, приехавшие из Черепановского района. До начала приёма они поделились с журналистом, что долгое время не могут оформить документы.
«Не консульство, а волокита сплошная», — цитирует их журналист.
Позже этих посетителей пообещали принять в течение текущего дня, но в более позднее время.
Ранее Сиб.фм приводил комментарий экономиста, который объяснил, каким образом развернувшиеся в Украине события повлияют на экономику России.
Напомним, по состоянию на 24 февраля из новосибирского аэропорта Толмачёво продолжают выполняться рейсы в города России, границы которых находятся рядом с Украиной.
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