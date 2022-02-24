Консульство Украины в Новосибирске прекратило приём граждан

Фото и видео «МК в Новосибирске»

Новосибирское консульство Украины прекратило приём в связи с ситуацией в Украине.

Днём 24 февраля консульство Украины в Новосибирске прекратило приём посетителей. Как сообщили сотрудники учреждения, приём граждан остановлен в связи с ситуацией в Украине.

По расписанию, размещённому на здании консульства Украины, приёмный день в четверг начинается с 14:30. По информации журналиста «МК в Новосибирске», пришедших людей пустили внутрь здания в 14:35.

До этого возле помещения консульства находились два человека, которые консультировали посетителей по документальным вопросам.

По словам представителя консульства, приём ведётся по электронной очереди, и в неё необходимо записаться заранее через сайт.

При этом посетители консульства пожаловались на невозможность дозвониться до учреждения, чтобы записаться на приём.

Представитель новосибирского консульства в Украине сообщил журналисту «МК в Новосибирске», что сотрудники организации не будут комментировать закрытие приёма, а также подчеркнул, что съёмка запрещена.

«Вы же видите, какая обстановка», —

привёл корреспондент слова одного из работников.

Единственные из посетителей, кого всё же допустили на приём — люди, приехавшие из Черепановского района. До начала приёма они поделились с журналистом, что долгое время не могут оформить документы.

«Не консульство, а волокита сплошная», — цитирует их журналист.

Позже этих посетителей пообещали принять в течение текущего дня, но в более позднее время.

Ранее Сиб.фм приводил комментарий экономиста, который объяснил, каким образом развернувшиеся в Украине события повлияют на экономику России.

Напомним, по состоянию на 24 февраля из новосибирского аэропорта Толмачёво продолжают выполняться рейсы в города России, границы которых находятся рядом с Украиной.