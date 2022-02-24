В Новосибирске арестованного экс-прокурора Фалилеева выселяют из служебного жилья

Фото Сиб.фм, Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Октябрьский районный суд рассмотрит иск о выселении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, которого ранее арестовали по подозрению в получении взяток.

В Октябрьский суд поступил иск о принудительном выселении бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева из служебного жилья. По данным пресс-службы суда, заявление было зарегистрировано ещё 9 ноября 2021 года.

В исковом требовании говорится, что органы прокуратуры Новосибирской области просят признать недействительным право пользования служебным жилым помещением Владимиром Фалилеевым и Галиной Фалилеевой.

«Истец просит суд выселить ответчиков из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию», – говорится в сообщении суда.

Рассмотрение иска назначено на 11 апреля 2022 года.

Напомним, ранее Центральный районный суд арестовал экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева на два месяца. Правоохранители подозревают, что бывший руководитель надзорного органа брал взятки от представителей местного криминалитета и руководства торговых центров, расположенных на месте бывшей Гусинобродской барахолки. Взамен предприниматели получали общее покровительство и своевременную информацию о внеплановых проверках.