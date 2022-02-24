Спецоперация в Донбассе: срочные новости о событиях в Украине – прямая онлайн-трансляция

Фото: скриншот из эфира РБК

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Что сейчас происходит в России и Украине и как оценивают международную обстановку эксперты – экономисты и политологи – рассказывают в прямом эфире журналисты РБК.

Журналисты издания РБК в прямом эфире рассказывают о событиях в Украине. Утром 24 февраля там было введено военное положение после заявления президента Владимира Путина о начале военной спецоперации в Донбассе.

По данным на 9 утра по московскому времени, средства противовоздушной обороны Украины были подавлены, а инфраструктура авиабаз выведена из строя.

В эфире РБК эксперты рассуждают, грозит ли России изоляция и что теперь будут предпринимать страны Запада.

«История поворачивается вспять, мы являемся свидетелями международных событий, которых не было порядка 30 лет», – отмечают эксперты.

Ранее кандидат экономических наук Эдуард Коложвари в разговоре с журналистом Сиб.фм объяснил, как проведение спецоперации в Донбассе отразится на экономической ситуации в России.

Напомним, ранее Сиб.фм сделал обзор последних событий в России и в Украине после заявления Путина о военной операции в Донбассе.