Путин объявил военную спецоперацию в Донбассе: что происходит в Украине и России 24 февраля

Фото с сайта kremlin.ru

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с экстренным телеобращением, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. Спустя несколько часов Минобороны начало наносить удары по авиации, объектам ПВО и военным аэродромам на Украине. Обзор ситуации в стране – в материале Сиб.фм.

Что происходит в Украине

Президент России Владимир Путин в 5:30 утра 24 февраля в прямом эфире телеканала «Россия-24» объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

«...Мной принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», – объявил президент.

После заявления Путина события в Украине начали развиваться стремительно.

По официальным данным Минобороны России, военные начали «выводить из строя» военную инфраструктуру Украины: объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию Вооружённых сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что гражданскому населению ничто не угрожает.

В заявлении говорится, что Вооружённые силы России не наносят ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. «Гражданскому населению ничего не угрожает», – заявили в Минобороны РФ.

По данным на 9 утра по московскому времени, средства противовоздушной обороны Украины были подавлены, а инфраструктура авиабаз выведена из строя.

Почти сразу после заявления Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе Украина объявила о переходе страны на военное положение.

«Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны», – сказал в видеообращении 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ситуацию он уже обсудил с лидером США Джо Байденом, от которого рассчитывает получить поддержку.

Как рассказал бывший новосибирец Максим, переехавший в Киев в 2010 году, рано утром он слышал звуки стрельбы под городом. По словам молодого человека, он проснулся в 5 утра от звуков выстрелов из автоматов и взрывов.

В разговоре с журналистом парень уточнил, что интернет и электричество в городе сохранились. По телевизору жителям советуют сидеть дома. Однако многие после объявления о спецоперации начали собирать чемоданы и уезжать.

Что происходит в России

Из-за ситуации на Украине Росавиация с 24 февраля до 2 марта приостановила полёты в 12 южных аэропортов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, на данный момент ограничения коснулись следующих воздушных гаваней: Ростова, Краснодара, Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

«Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», – говорится на сайте Росавиации.

На онлайн-табло аэропорта Толмачёво уже можно увидеть несколько отменённых рейсов.

В частности, пассажиры рейса авиакомпании S7 5115 24 февраля не смогли вылететь из Новосибирска в Краснодар, перелёт был отменён, свидетельствуют данные онлайн-табло.

По словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светланы Фоменко, пассажирам следует обратиться в авиакомпанию.

«Пассажиру необходимо решать вопрос по сорвавшемуся рейсу с авиакомпанией. Должны какие-то другие варианты предлагаться», – сказала она.

Также спустя несколько часов после объявления о начале военной спецоперации в Донбассе в России резко вырос курс рубля и евро. По сообщению ТАСС, торги на Мосбирже 24 февраля были приостановлены из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари в разговоре с Сиб.фм заявил, что «шумиха вокруг доллара или забота о курсе акций сейчас непринципиальны, пока мы не поймём, что происходит на фронте».

По оценке Коложвари, в настоящее время в приоритете – сохранить стабильность снабжения городов России.

«Искренне желаю, чтобы не было проблем с продовольствием, мостами, энергетикой... А когда взрывы и люди с автоматами на улицах – уже неважно, есть у тебя доллары или нет», – поделился Эдуард Коложвари.

Экономист добавил, что экономика меняется на глазах.

«С 24 числа у нас другая реальность начинается, и привычное регулирование какое-то время действительно не будет работать», – резюмировал Эдуард Коложвари.