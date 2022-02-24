В Новосибирске готовность новой ледовой арены к МЧМ-2023 составила 65 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске продолжается строительство новой ледовой арены к МЧМ-2023 – в апреле готовность должна вырасти до 75 %.

Технологическая готовность новой ледовой арены в Новосибирске составляет 65 %. На данный момент отклонений от утверждённого графика строительных работ нет. Об этом «Коммерсантъ-Сибирь» заявил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Согласно условиям графика работ, к 1 апреля готовность ЛДС должна составить 75 %. В феврале 2022 года рабочим осталось полностью закрыть тепловой контур.

«Сегодня продолжаются отделка помещений, работы по обустройству систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочных систем, завершается монтаж перегородок и заливка полов. В октябре получим разрешительные документы на объект, в ноябре 2022 года введём в эксплуатацию и тогда же проведём тестовый матч», – отметил министр спорта.

Напомним, что строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске началось в сентябре 2019 года. За это время стоимость строительства и материалов для ЛДС выросли на 30 %. Ледовую арену строят к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Посмотреть на объект с высоты птичьего полёта можно здесь.