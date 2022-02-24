В Новосибирске курс продажи долларов в банках превысил 100 рублей

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В Новосибирске после объявления о военной спецоперации в Донбассе резко повысился курс доллара.

В Новосибирске в отделениях банков курс доллара резко поднялся выше 100 рублей днём 24 февраля. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в онлайн-приложениях банков. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Так, в Сбербанке стоимость доллара составляет выше 102 рублей, а курс евро стал дороже 112 рублей. При этом ещё утром доллар в приложении стоил 93 рубля. Известно, что банки устанавливают курс самостоятельно, учитывая спрос и предложение.

В Центральном банке РФ ещё 23 февраля был следующий курс: 80,4 рубля за доллар и 90,9 рубля за евро.

Отметим, что курс доллара начал резко расти после объявления президента Владимира Путина о проведении военной спецоперации в Донбассе. После этого новосибирский экономист рассказал Сиб.фм, что в связи с происходящим курс доллара может подняться до 105 рублей. Эксперт уверен, что события в Украине окажут значительное влияние на мировую экономику.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал видео с экстренным обращением Владимира Путина к гражданам о военной спецоперации в Донбассе. Глава государства объяснил, что решение было принято не для оккупации территорий Украины, а для того, чтобы спасти мирное население, которое подвергается «издевательствам» и «геноциду».