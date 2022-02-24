В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 17 человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом превысило 200 тысяч человек.

На утро 24 февраля в Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 4 529 человек, среди которых 1 777 детей – это новый антирекорд среди несовершеннолетних. По данным оперштаба, в регионе зафиксировано 201 306 случаев COVID-19, включая 28 964 у детей.

Также за минувшие сутки полностью поправились от коронавируса 917 человек. Количество переболевших и выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 87 545 пациентов.

Смерть от COVID-19 подтвердили ещё у 17 человек. Среди них семь мужчин в возрасте 54 лет, 63 лет, 69 лет, 67 лет, 71 года, двум было по 72 года. Также скончались десять женщин в возрасте 63 лет, 64 лет, 80 лет, 83 лет, 85 лет, 98 лет, и двум было по 73 года. За всю пандемию в регионе от коронавируса умерли 4 932 человека.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 819 пациентов, в том числе 125 детей. В отделениях реанимации находятся 342 человека. На ИВЛ – 48 пациентов», – сообщает штаб.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Новосибирской области объявило о спаде пятой волны коронавируса. В регионе планируют постепенное снятие ограничительных мер. В частности, с 1 марта власти отменяют QR-коды в парикмахерских, салонах красоты и банях.