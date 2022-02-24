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В Новосибирске отремонтировали состав вагонов метро 1985 года выпуска

Фото В Новосибирске отремонтировали состав вагонов метро 1985 года выпуска
Фото В Новосибирске отремонтировали состав вагонов метро 1985 года выпуска

Фото МУП «Новосибирский метрополитен»

В Новосибирске провели капитальный ремонт состава вагонов метро, чтобы они прослужили ещё до 2031 года.

В Новосибирске отремонтировали очередной состав вагонов 1985 года выпуска, с февраля их выпустили на линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».

В пресс-службе метрополитена рассказали, что капитальный ремонт потребовался вагонам в 2013 году из-за большого пробега. На предприятии приняли решение отремонтировать составы в городе, а не на заводе-изготовителе, чтобы сэкономить.

Впоследствии с 2013 года метрополитен начал капитальный ремонт подвижного состава, чтобы продлить срок эксплуатации вагонов до 15 лет. Данная технология применяется только в Новосибирске и является уникальной.

«На данный момент отремонтировано и эксплуатируются 60 вагонов (15 составов). Срок эксплуатации вагонов, построенных в 1985 году с продлённым сроком службы кузова, истекает в 2031 году», – сообщают в метрополитене.

Напомним, что в Новосибирске метро, автобусы и трамваи планируют обновить поддержанным транспортом из Москвы.

Отметим, что в праздничные дни в Новосибирске метрополитен работает в режиме выходного дня. Например, так было 23 февраля, в День защитника Отечества. Предполагается, что аналогичная ситуация будет и в Международный женский день.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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