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В Новосибирской области с 1 марта планируют возобновить оказание плановой медицинской помощи

Фото В Новосибирской области с 1 марта планируют возобновить оказание плановой медицинской помощи
Фото В Новосибирской области с 1 марта планируют возобновить оказание плановой медицинской помощи

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области планируют возобновить оказание плановой медицинской помощи населению с 1 марта.

Плановую медицинскую помощь в Новосибирской области могут возобновить 1 марта. Об этом заявил глава регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов.

«Надеюсь, что мы начнем переходить на оказание плановой медицинской помощи, диспансеризацию и профосмотры 1 числа», – сказал Константин Хальзов.

Министр здравоохранения Новосибирской области объяснил, что возобновление оказания плановой медпомощи населению может иметь постепенный характер. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в районах области. Глава регионального минздрава отметил, что на сегодняшний день в Новосибирской области ревакцинацию прошли 25 % человек от общего числа лиц, подлежащих полной вакцинации.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области власти отменяют ограничения из-за коронавируса. С 1 марта 2022 года перестанет действовать система QR-кодов в ряде общественных мест и заведений.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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