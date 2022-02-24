Военком Кудрявцев оценил состояние здоровья призывников в Новосибирске

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В Новосибирске у парней призывного возраста часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания.

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что состояние здоровья призывников в регионе немного снизилось. Ранее процент годности призывников составлял примерно 70 %, однако сегодня он понизился до 68 %. Об этом военком сообщил в интервью «МК в Новосибирске».

По словам Кудрявцева, чаще всего у призывников встречаются хронические заболевания, например, ВИЧ-инфекции или туберкулёз. Именно по Новосибирской области у мужчин призывного возраста отмечаются сердечно-сосудистые заболевания.

Как объясняет полковник, сегодня врачи не заинтересованы в том, чтобы набирать не пригодных для службы призывников, как это было в 90-е годы. Сегодняшнее законодательство накладывает на врачей персональную ответственность за каждого, кого направляют в Вооружённые силы страны.

– Если у призывника в период прохождения службы появится какое-то заболевание, проводится расследование и различные разбирательства: как его смотрели, почему не увидели. Так что в настоящее время практически до нуля сведены возвраты по состоянию здоровья, последние два года таких случаев не было, – объяснил Кудрявцев.

Комиссар региона уточнил, что призывников сначала смотрят гражданские врачи на медкомиссии, затем ими занимаются профильные медики уже в призывном пункте, где им назначается врачебная экспертиза.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе. Ранее военком Кудрявцев рассказал, кого могут отправить в горячие точки на территории гипотетических вооружённых конфликтов.