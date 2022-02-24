Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом 24 февраля на брифинге заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Дипломатических отношений между Украиной и Россией больше нет, заявил на брифинге 24 февраля украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там ни думали в Москве», — сказал он, выступая в своём офисе.

Запись выступления Зеленского опубликована на странице его офиса в Facebook. Разрыв дипломатических отношений означает, что иного пути для урегулирования ситуации, кроме военного, киевские власти не видят.