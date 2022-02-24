Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией

Фото pixabay.com, коллаж Сиб.фм
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом 24 февраля на брифинге заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Дипломатических отношений между Украиной и Россией больше нет, заявил на брифинге 24 февраля украинский лидер Владимир Зеленский.
«Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, что бы там ни думали в Москве», — сказал он, выступая в своём офисе.
Запись выступления Зеленского опубликована на странице его офиса в Facebook. Разрыв дипломатических отношений означает, что иного пути для урегулирования ситуации, кроме военного, киевские власти не видят.
К разрыву отношений между двумя странами привела ситуация в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, которой не хотела Украина, а 24 февраля объявил о начале на бывшей украинской территории военной операции.
Напомним, глава РФ подчеркнул, что цели оккупировать земли Украины и ущемить интересы её жителей у российской стороны нет. Предпринимаемые меры — вынужденная защита РФ и её граждан в сложившейся ситуации.
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