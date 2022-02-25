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Автозак подогнали к площади Ленина в Новосибирске

Фото Автозак подогнали к площади Ленина в Новосибирске
Фото Автозак подогнали к площади Ленина в Новосибирске

Фото и видео Сиб.фм

Жители Новосибирска заметили скопление полицейских автомобилей на площади Ленина.

К памятнику Ленина на центральной площади в Новосибирске полицейские подогнали автозак. Ещё несколько автобусов и служебных автомобилей правоохранители припарковали на улице Депутатской около мэрии, сообщили Сиб.фм горожане.

На видеозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, видно, что полицейские автомобили расположены в ряд у выхода со станции метро «Площадь Ленина», по периметру колонны дежурят экипажи ДПС. Автозак расположен непосредственно у памятника Владимиру Ленину, около него находятся полицейские в форме.

Напомним, днём 24 февраля на площади Ленина собрались новосибирцы после объявления начала военной операции в Украине. Несколько молодых людей вышли к памятнику с плакатами в рамках несанкционированной акции.

25 февраля стало известно, что студента НГУ задержали после того, как он вывесил в окне общежития украинский флаг. Перед задержанием к учащемуся подходил комендант общежития и предупреждал, что акция нарушает внутренний распорядок, однако студент проигнорировал требования. В результате в общежитие приехал наряд полиции и сопроводил нарушителя в отдел.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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