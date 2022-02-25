Доход 2 тысяч жителей Новосибирской области превысил 5 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области проживают почти две тысячи жителей с доходом более пяти миллионов рублей.

В Новосибирске и регионе зафиксировано почти две тысячи жителей с доходом более пяти миллионов рублей в 2021 году. Об этом рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев на круглом столе с журналистами «BFM-Новосибирск».

Как уточнил Алексей Легостаев, в это количество жителей входят те физические лица, которые за девять месяцев 2021 года получили доход свыше пяти миллионов с одного источника.

«Это может быть и заработная плата, и дивиденды, и средства от продажи имущества», —

дополнил руководитель Управления Федеральной налоговой службы региона.

Данными о миллионных доходах новосибирцев Алексей Легостаев поделился с журналистами во время обсуждения «налога для богатых»: с 1 января прошлого года ставка налога на доходы физических лиц с годовым доходом, превышающим пять миллионов рублей, увеличился с 13 до 15 %.

«Когда этот закон ввели, всем желал стать его плательщиками», — пошутил в разговоре с журналистами руководитель Управления Федеральной налоговой службы региона.

Ранее журналисты Сиб.фм узнали у доцента НГУЭУ, кандидата экономических наук Эдуарда Коложвари, каким образом события в Украине отразятся на политической ситуации в России, а также экономическом состоянии новосибирцев.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно о повышении транспортного налога в Новосибирской области почти в два раза.