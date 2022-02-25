Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Доход 2 тысяч жителей Новосибирской области превысил 5 млн рублей

Фото Доход 2 тысяч жителей Новосибирской области превысил 5 млн рублей
Фото Доход 2 тысяч жителей Новосибирской области превысил 5 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области проживают почти две тысячи жителей с доходом более пяти миллионов рублей.

В Новосибирске и регионе зафиксировано почти две тысячи жителей с доходом более пяти миллионов рублей в 2021 году. Об этом рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев на круглом столе с журналистами «BFM-Новосибирск».

Как уточнил Алексей Легостаев, в это количество жителей входят те физические лица, которые за девять месяцев 2021 года получили доход свыше пяти миллионов с одного источника.

«Это может быть и заработная плата, и дивиденды, и средства от продажи имущества», —

дополнил руководитель Управления Федеральной налоговой службы региона.

Данными о миллионных доходах новосибирцев Алексей Легостаев поделился с журналистами во время обсуждения «налога для богатых»: с 1 января прошлого года ставка налога на доходы физических лиц с годовым доходом, превышающим пять миллионов рублей, увеличился с 13 до 15 %.

«Когда этот закон ввели, всем желал стать его плательщиками», — пошутил в разговоре с журналистами руководитель Управления Федеральной налоговой службы региона.

Ранее журналисты Сиб.фм узнали у доцента НГУЭУ, кандидата экономических наук Эдуарда Коложвари, каким образом события в Украине отразятся на политической ситуации в России, а также экономическом состоянии новосибирцев.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно о повышении транспортного налога в Новосибирской области почти в два раза.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

Новосибирская область
доходы
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22957
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
15981
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
13939
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
12960
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11319
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8409
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
7870
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году