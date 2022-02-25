Новосибирская область готовится принять беженцев из Донбасса – прямая онлайн-трансляция

Фото с сайта правительства Новосибирской области
В правительстве Новосибирской области расскажут о подготовке к приёму беженцев из Донбасса.
25 февраля в правительстве Новосибирской области пройдёт брифинг по организации приёма беженцев из Донбасса, на территории которого с 24 февраля проходит военная спецоперация. О том, как в регионе проходит подготовка к приёму беженцев, расскажет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Ранее Сиб.фм сообщал о сборе гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР, который начался в регионе 24 февраля.
Вечером 24 февраля в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек за участие в несанкционированных акциях, на которые вышли жители города.
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