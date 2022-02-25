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Спецоперация в Донбассе 2022: кого из военнослужащих отправят в Украину

Фото Спецоперация в Донбассе 2022: кого из военнослужащих отправят в Украину
Фото Спецоперация в Донбассе 2022: кого из военнослужащих отправят в Украину

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Утром, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин сообщил о специальной военной операции по защите Донбасса. Большая группа солдат была отправлена на выполнение поставленной задачи. Что нас ждёт дальше, и будут ли отправлять в Украину призывников и срочников – выяснил Сиб.фм.

Владимир Путин заявил о том, что цель операции – защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Фото Спецоперация в Донбассе 2022: кого из военнослужащих отправят в Украину 2

Президент РФ обратился к украинским военным с призывом сложить оружие и «идти домой». Те, кто выполнит это действие, смогут «беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семья».

Военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев, 21 февраля сообщил, что что призывники из Новосибирской области в горячие точки не попадут.

Фото Спецоперация в Донбассе 2022: кого из военнослужащих отправят в Украину 3

«Что касается текущей ситуации, то в российской армии смешанное комплектование войск. Все учебно-боевые задачи, которые выполняются на территории гипотетически вооруженных конфликтов, таких, как Сирия или, к примеру, Нагорный Карабах, где присутствовала наша миротворческая бригада, выполняются исключительно силами контрактников. Призывники ни при каком раскладе не попадут в условно горячие точки», — заявил Кудрявцев.

Фото Спецоперация в Донбассе 2022: кого из военнослужащих отправят в Украину 4

Ранее, Сиб.фм писал о том, что доцент НГУЭУ Коложвари заявил о новой экономической реальности из-за событий в Донбассе. Новосибирское Заксобрание встретило аплодисментами решение Путина о спецоперации в Донбассе, а также 7 депутатов Госдумы от НСО попали под санкции ЕС.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
армия
военные
призывник
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