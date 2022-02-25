В Новосибирске ограничат движение по площади Будагова до конца 2022 года

Фото: группа компаний «ВИС»

Мэрия Новосибирска сообщила об ограничении движения по площади Будагова до 31 декабря 2022 года.

В Новосибирске с 25 февраля рабочие сузят на три метра проезжую часть на площади Будагова в направлении от улицы Фабричной до Большевистской. Об изменениях сообщили в пресс-службе мэрии. Известно, что ограничение связано со строительством четвёртого моста через Обь.

«Это связано с проведением ООО «ВИС» работ по возведению пролётного строения моста», – уточнили в пресс-службе администрации Новосибирска.

Известно, что данные ограничения будут действовать с 25 февраля по 31 декабря 2022 года. В связи с этим водителей просят быть внимательными и обращать внимание на знаки дорожного движения.

По последним данным, в Новосибирске надвижка четвёртого моста через Обь готова на 80 %. Рабочие закончили 14-ю стадию строительства надвижки. В группе компаний «ВИС» объяснили, что стройка идёт в сжатых сроках, работы параллельно проходят на восьми площадках.

Также ранее группа «ВИС» показала стройку четвёртого моста с высоты птичьего полёта, посмотреть можно здесь.

Напомним, что в Новосибирске также с 24 января ограничили стоянку машин на трёх центральных улицах. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.