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общество

Популярный магазин iHerb перестал отправлять заказы в Россию

Фото Популярный магазин iHerb перестал отправлять заказы в Россию
Фото Популярный магазин iHerb перестал отправлять заказы в Россию

Pixabay.com

Американский интернет-магазин БАДов iHerb перестал отправлять заказы в Россию.

Американская компания iHerb перестала принимать заказы из России. Также ограничения коснулись Украины, Белоруссии и Молдавии. В магазине заявили, что не отправляют заказы из-за логистических проблем.

Один из крупнейших в мире маркетплейсов по продаже витаминов и товаров для здоровья iHerb перестал принимать заказы из России, Белоруссии, Украины и Молдавии. На официальном сайте магазин сообщается, что все незавершенные транзакции будут аннулированы. Обязательства по оплаченным заказам продавец пообещал выполнить.

При этом американский продавец БАДов не собирается уходить из России и принесли извинения пользователям. Сроки возобновления доставки заказов на российский рынок пока неизвестны, сообщает РБК.

Сегодня Роскомнадзор частично заблокировал Facebook из-за многочисленных нарушений прав россиян соцсетью.

Ранее Сиб.фм публиковал хронику событий 25 февраля в связи с военной операцией на Украине. Здесь можно прочитать про военную, экономическую и политическую обстановку в мире в связи с освободительной операцией России.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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