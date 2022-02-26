Популярный магазин iHerb перестал отправлять заказы в Россию

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Американский интернет-магазин БАДов iHerb перестал отправлять заказы в Россию.

Американская компания iHerb перестала принимать заказы из России. Также ограничения коснулись Украины, Белоруссии и Молдавии. В магазине заявили, что не отправляют заказы из-за логистических проблем.

Один из крупнейших в мире маркетплейсов по продаже витаминов и товаров для здоровья iHerb перестал принимать заказы из России, Белоруссии, Украины и Молдавии. На официальном сайте магазин сообщается, что все незавершенные транзакции будут аннулированы. Обязательства по оплаченным заказам продавец пообещал выполнить.

При этом американский продавец БАДов не собирается уходить из России и принесли извинения пользователям. Сроки возобновления доставки заказов на российский рынок пока неизвестны, сообщает РБК.

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