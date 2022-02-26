В Новосибирске задержали несколько участников несанкционированной акции

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В субботу, 26 февраля, в центре Новосибирске полицейские задержали нескольких участников несогласованной акции.

В центре Новосибирске прошла очередная несанкционированная акция. Толпы обычных граждан и полицейских были замечены перед театром оперы и балета в субботу, 26 февраля. Как сообщает ТАСС, правоохранители задержали несколько участников мероприятия.

На площади Ленина с 24 февраля проходят несогласованные акции. Сегодня, 26 числа, в центре города собралось около 50 участников мероприятия. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждают людей, что акция не является законной, а их могут привлечь к административной ответственности.

Тем не менее, некоторые участники игнорируют требования и организовали маршрут по центральным улицам. После этого полицейские начали задержания. Известно минимум о семи задержанных.

В ГУ МВД России по Новосибирской области несанкционированные акции не комментируют.

Отметим, что несанкционированные акции проходят после объявления о военной спецоперации в Украине. После этого Америка и Евросоюз ввели новые санкции против России, а в Новосибирске могут перенести МЧМ-2023, а по всей стране и другие важные спортивные мероприятия.