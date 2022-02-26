В Новосибирской области фура опрокинулась из-за гололеда на трассе

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Фура опрокинулась в кювет из-за сильного гололеда на трассе в Новосибирской области.

В Новосибирской области опрокинулась фура. ДТП произошло из-за сильного гололеда на дорогах, сообщают очевидцы.

ДТП произошло в Болотнинском районе Новосибирской области на трассе Р-255. На 100-м километре трассы водитель тягача Volvo FH не справился с управлением из-за сильного гололеда на дороге. Фура съехала в кювет и перевернулась на бок, рассказали очевидцы происшествия в группе «АСТ-54» в соцсетях.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Сейчас подробности произошедшего уточняются.

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