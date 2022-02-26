Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирскую область прибыла первая семья беженцев из Донбасса

Фото В Новосибирскую область прибыла первая семья беженцев из Донбасса
Фото В Новосибирскую область прибыла первая семья беженцев из Донбасса

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области готовы принять до 1 200 беженцев из Донбасса.

В Новосибирской области подготовили 8 пунктов размещения для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Область готова принять 1 200 человек из Донбасса, в регион уже прибыла первая семья. Об этом рассказал замгубернатора Сергей Нелюбов на брифинге 25 февраля.

Сергей Нелюбов сообщил, что в области в качестве пунктов размещения для беженцев используют санатории, оздоровительные лагеря и гостиницы. По опыту других регионов власти сделали вывод, что чаще всего из ЛНР и ДНР прибывают женщины, дети и пожилые люди.

Таким образом, власти решают вопрос, чтобы дать возможность школьникам продолжить обучение, а детям предоставят места в дошкольные учреждения. Несовершеннолетних граждан обеспечат питанием, медицинскими услугами и необходимыми учебниками.

Как рассказал замгубернатора, в регион уже приехала одна семья из Донбасса в частном порядке. На данный момент власти не обладают точной информацией о количестве беженцев, так как не все прибывают организовано. Также пока нет данных о дополнительных пособиях из регионального бюджета.

Напомним, что беженцы могут обратиться за помощью, позвонив на горячую линию Минтруда Новосибирской области по номеру: 8 (800) 100-00-82.

Отметим, что параллельно в Новосибирской области начали сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16380
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
14585
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
11927
Спецоперация на Украине: последние новости на утро 26 февраля
11652
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
9232
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
8663
ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные
7522
Под Новосибирском открылся исправительный центр для осуждённых