В Новосибирскую область прибыла первая семья беженцев из Донбасса

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В Новосибирской области готовы принять до 1 200 беженцев из Донбасса.

В Новосибирской области подготовили 8 пунктов размещения для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Область готова принять 1 200 человек из Донбасса, в регион уже прибыла первая семья. Об этом рассказал замгубернатора Сергей Нелюбов на брифинге 25 февраля.

Сергей Нелюбов сообщил, что в области в качестве пунктов размещения для беженцев используют санатории, оздоровительные лагеря и гостиницы. По опыту других регионов власти сделали вывод, что чаще всего из ЛНР и ДНР прибывают женщины, дети и пожилые люди.

Таким образом, власти решают вопрос, чтобы дать возможность школьникам продолжить обучение, а детям предоставят места в дошкольные учреждения. Несовершеннолетних граждан обеспечат питанием, медицинскими услугами и необходимыми учебниками.

Как рассказал замгубернатора, в регион уже приехала одна семья из Донбасса в частном порядке. На данный момент власти не обладают точной информацией о количестве беженцев, так как не все прибывают организовано. Также пока нет данных о дополнительных пособиях из регионального бюджета.

Напомним, что беженцы могут обратиться за помощью, позвонив на горячую линию Минтруда Новосибирской области по номеру: 8 (800) 100-00-82.

Отметим, что параллельно в Новосибирской области начали сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.