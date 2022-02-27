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Автобус №9 столкнулся с «Маздой» в Бердске

Фото Автобус №9 столкнулся с «Маздой» в Бердске
Фото Автобус №9 столкнулся с «Маздой» в Бердске

Фото из публикации в Telegram-канале «АвтоБердск»

Пассажирский автобус №9 столкнулся с машиной марки Mazda на дороге в Бердске.

Днём 27 февраля в Бердске столкнулись пассажирский автобус № 9, который следует от остановки Горького до остановки ДОЦ Тимуровец, и легковой автомобиль марки Mazda. Столкновение произошло в районе улицы Первомайская, 5/5.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, информация о ДТП поступила в 15:35.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — прокомментировали аварию в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции уточняют полные обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал о жалобах жителей Новосибирска на состояние городских дорог. В этот раз внимание новосибирцев привлекла автотрасса на Ипподромской.

Также вечером 27 февраля стало известно о гибели водителя в ДТП с КамАЗом. Столкновение произошло в Татарском районе, на трассе Р-254 «Иртыш».

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Бердск
Новосибирская область
авария, дтп
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