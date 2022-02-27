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Жители Новосибирска пожаловались на состояние дорог

Фото Жители Новосибирска пожаловались на состояние дорог
Фото Жители Новосибирска пожаловались на состояние дорог

Фото и видео из публикации на «АСТ-54»

Новосибирцы выразили возмущение из-за городских дорог.

Жители Новосибирска снова недовольны состоянием автомобильных дорог в городе. В этот раз внимание на себя обратила трасса на Ипподромской.

Одна из жительниц возмутилась внешним видом дороги, покрытой плотным слоем смешавшегося с землёй снега.

«Прокатились по Ипподромской и просто в ужасе от того, как выглядит одна из центральных дорог нашего города», — такой фразой девушка сопроводила свои фото и видео, опубликованные в «АСТ-54».

Множество новосибирцев разделили её эмоции.

«На снегоходе самое то кататься», «Лучше там вообще не ездить. Серьёзно», «У меня дорога на дачу лучше выглядит», —

высказались жители в комментариях к публикации.

Власти города не отрицают, что дороги и вообще благоустройство — одни из ключевых проблем Новосибирска. Об этом ранее заявлял и мэр Анатолий Локоть.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в феврале 2022 года глава управления автодорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк покинул пост по собственному желанию.

Напомним, к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году, в Новосибирске планируют отремонтировать пять дорог. В настоящее время на это выделено более 700 млн рублей.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
дороги
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