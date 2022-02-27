Короткая передышка: названа дата окончания конфликта на Украине

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Астролог из Новосибирска Людмила Коссович назвала дату окончания венного конфликта на Украине, по её словам затишье наступит в марте 2022 года.

Военный конфликт на Украине завершится нескоро, однако в марте 2022 года наступит небольшая передышка. Об этом изданию "МК-Новосибирск" рассказала астролог Людмила Коссович.

Ранее она уже предсказывала болезнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского и обморожение финского спортсмена Рени Линдхольма на Олимпиаде в Пекине. Поэтому не доверять заявлениям астролога нет оснований.

«Весь 2022 год неспокойный и конфликтный. Кратким перемирием, которое может произойти ближе к марту, ситуация не закончится», – заявила Людмила Коссович.

Она добавила, что февральский прогноз для Украины говорит о кардинальных переменах, которые несут с собой военные. При этом 24 февраля ознаменован на карте позицией разрушения. Как раз в этот день началась объявленная президентом России Владимиром Путиным освободительная спецоперация в Донбассе.

Отвечая на вопрос о длительности военных действий в Украине, астролог заявила о затяжном конфликте. Однако со 2 марта возможна стабилизация ситуации или временная передышка.

Как ранее писал Сиб.фм, современники расшифровали архивное пророчество ясновидящей Ванги, которая заявляла о начале вооружённого конфликта на Украине.