Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Короткая передышка: названа дата окончания конфликта на Украине

Фото Короткая передышка: названа дата окончания конфликта на Украине
Фото Короткая передышка: названа дата окончания конфликта на Украине

ФОТО PIXABAY.COM

Астролог из Новосибирска Людмила Коссович назвала дату окончания венного конфликта на Украине, по её словам затишье наступит в марте 2022 года.

Военный конфликт на Украине завершится нескоро, однако в марте 2022 года наступит небольшая передышка. Об этом изданию "МК-Новосибирск" рассказала астролог Людмила Коссович.

Ранее она уже предсказывала болезнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского и обморожение финского спортсмена Рени Линдхольма на Олимпиаде в Пекине. Поэтому не доверять заявлениям астролога нет оснований.

«Весь 2022 год неспокойный и конфликтный. Кратким перемирием, которое может произойти ближе к марту, ситуация не закончится», – заявила Людмила Коссович.

Она добавила, что февральский прогноз для Украины говорит о кардинальных переменах, которые несут с собой военные. При этом 24 февраля ознаменован на карте позицией разрушения. Как раз в этот день началась объявленная президентом России Владимиром Путиным освободительная спецоперация в Донбассе.

Отвечая на вопрос о длительности военных действий в Украине, астролог заявила о затяжном конфликте. Однако со 2 марта возможна стабилизация ситуации или временная передышка.

Как ранее писал Сиб.фм, современники расшифровали архивное пророчество ясновидящей Ванги, которая заявляла о начале вооружённого конфликта на Украине.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32073
Спецоперация на Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
15085
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
14838
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ
13419
В Новосибирске водитель легковушки попытался проскочить на красный перед поездом
11998
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
11971
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
10301
В Новосибирске задержали несколько участников несанкционированной акции