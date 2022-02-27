Морозы до -18 ожидаются в Новосибирске 1 марта

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В первый день весны, 1 марта, в Новосибирске ожидается до -17 градусов мороза, сообщает Западно-Сибирский УГМС.

В начале марта 2022 года ночные температуры в Новосибирске сохранятся на минусовых значениях. Как сообщает Западно-Сибирский УГМС, 1 марта в областном центре ожидается до -17-18, хотя днём столбики термометров покажут -, -5 градусов.

Ещё сильнее похолодает в Новосибирске 2 марта: до -20 градусов ночью и -3, -8 днём.

Оба дня похолодание будет сопровождаться небольшим снегом и сильным порывистым ветром северо-западного направления. Временами скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм писал, что первый месяц весны обещает быть аномально тёплым. В связи с этим сотрудники МЧС предупреждают жителей области о возможности возникновения чрезвычайных происшествий. Из-за перепадов температур возможен сход снега с крыш и падение сосулек.

Напомним, ранее в Новосибирске куски льда сбросили с крыши многоэтажного дома на Красном проспекте.