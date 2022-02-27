Спецоперация на Донбассе: последние новости на вечер 26 февраля

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Военная спецоперация России на Украине – главное к этому часу.

Подошел к концу третий день российской освободительной операции на Украине. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале российской спецоперации на Украине. Главные новости на вечер пятницы – в обзоре Сиб.фм.

После отказа Украины от переговоров подразделениям ВС РФ отдан приказ продолжить наступления на всех направлениях. Ранее операция была приостановлена в ожидании переговоров с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские ВС вошли в Мелитополь, под контроль ЛНР перешла Станица Луганска, силы ДНР заняли поселок Счастье. Глава Чечни Кадыров подтвердил развертывание чеченских подразделений на Украине.

Произошел бой в Черном море: 16 катеров ВМС Украины атаковали корабли Черноморского флота, которые эвакуировали с острова Змеиный сложивших оружие украинских военных. 6 украинских катеров уничтожены, военнослужащие с острова Змеиный не пострадали.

Националистические украинские батальоны применяют «бандер-автомобили», которые используют международные террористы. Министр обороны Украины заявил, что жителям Киева раздали 18 тысяч автоматов. Поступают сообщения о мародерствах, эксперты опасаются хаоса в стране. Мэр Львова назвал «коктейли Молотова» «бандера-смузи» и призвал горожан запасаться ими.

Германия решила отправить на Украину более 1,5 тысяч единиц противотанкового оружия и ракет. При этом ранее правительство страны выступало против поставок оружия на Украину.

Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым.

В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины.

Украину покинули более 150 000 человек. Они направляются в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию.

Песков отметил, что в России принимаются все возможные меры по минимизации ущерба от санкций. Он подчеркнул, что для этого у России есть все возможности и ресурсы.

В Европе идет обсуждение варианта отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.