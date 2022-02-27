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Трамп заявил об уме Путина в ситуации с Украиной

Фото Трамп заявил об уме Путина в ситуации с Украиной
Фото Трамп заявил об уме Путина в ситуации с Украиной

ФОТО PIXABAY.COM

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Украиной президент России Владимир Путин оказался умнее американского руководства.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его нахождения у власти в Америке, конфликта с Россией удалось бы избежать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступления Трампа на Конференции консервативных кругов США.

Также бывший глава США отметил, что в ситуации с Украиной президент Владимир Путин оказался умнее американского руководства.

"Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы", — сказал Трамп.

По мнению политика, российскому лидеру удалось обыграть Джо Байдена.

Напомним, с 24 февраля российская армия проводить специальную военную операцию на Украине после просьб ДНР и ЛНР о помощи. По словам президента Путина, целью операции является демилитаризация и денацификация страны.

Последние новости о конфликте на Украине собрали здесь: исключение России из SWIFT, закрытие воздушного пространства и ситуация вокруг ЧАЭС.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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