Спецоперация в Украине: последние новости на утро 27 февраля

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Уже четвёртый день российские войска проводят освободительную военную операцию на Украине — читайте последние новости о конфликте на утро 27 февраля.

Начался четвёртый день военной операции российских войск в Украине, которая проводится согласно решению президента Владимира Путина от 24 февраля. В субботу, 26 февраля, войска приостановили продвижение по территории Украины, однако после отказа властей страны от переговоров, наступление продолжилось. Последние новости о конфликте на Украине и его последствиях для России — в материале Сиб.фм.

Морской бой

Минобороны России сообщило об уничтожении шести катеров ВМС Украины. Это произошло после того, как более 15 катеров предприняли попытку атаковать корабли Черноморского флота во время эвакуации сложивших оружие военнослужащих ВСУ. Как сообщает ТАСС, их могли наводить беспилотники США.

Представитель Минобороны сообщили изданию, что украинские катера таким образом пытались отомстить сложившим оружие военным, чтобы затем обвинить Россию в гибели пленных. "

В результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал", — сказал представитель Минобороны.

Ситуация вокруг чернобыльской АЭС

Накануне подразделения российских военных взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. При этом с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС, сообщает РИА.

Однако вечером в субботу, 26 февраля, Киев заявил, что больше не может "гарантировать исполнения в полном объеме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках ДНЯО о проверках того, что ядерные материалы на национальной территории не используются в военных целях".

Исключение из SWIFT

Попавшие под санкции Евросоюза российские банки будут отключены от SWIFT (SWIFT позволяет организациям из разных уголков планеты быстро и безопасно обмениваться друг с другом платежами, — ред.). Об этом по итогам переговоров западных лидеров заявила пресс-служба кабмина Германии.

По сообщению РИА Новости ранее решение об усилении санкций в отношении России приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия.

"Кроме того, западные страны решили ограничить возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями", — пишет издание.

Санкции грозят также российским "олигархам", заявили в ЕС. В частности, Запад намерен лишить их возможности использовать свои международные финансовые активы.

Закрытие воздушных границ

В рамках обсуждения новых антироссийских санкций страны ЕС рассматривают вариант о закрытии воздушного пространства для России.

Вечером 26 февраля РИА Новости со ссылкой на журналиста берлинского бюро телеканала ARD сообщили: "Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник", — написал в Twitter журналист ARD.

На сегодняшний день полеты для россиян уже закрыты в ряд европейских стран. Это Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Болгария, Великобритания, Словения, Румыния.

Как ранее писал Сиб.фм, по данным на вечер субботы, 26 февраля, в Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины.

Украину покинули более 150 000 человек. Они направляются в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию.