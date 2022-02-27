ЦБ объяснил сбои в работе платёжных сервисов

Фото с сайта pixabay.com

Центральный банк РФ разъяснил проблемы в работе pay-сервисов, привязанных к телефону.

27 февраля банк России опубликовал уточнения, связанные со сбоями в работе таких платёжных сервисов, как Apple pay и Google Pay.

Из сообщения следует: сервисы работают некорректно для карт банков, попавших под объявленные ранее санкции. Также сбои возможны, если терминал обслуживается каким-либо из этих банков.

«Apple pay, Google Pay, Samsung Рay работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Открытие). Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками (Сбер, Альфа, Тинькофф и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков. Поэтому мы рекомендуем на всякий случай носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться, не используя pay-сервисы», — указано в сообщение Центрального банка РФ.

Проблемы с оплатой некоторыми pay-сервисами возникают в течение нескольких дней. В некоторых магазинах города разместили объявления, адресованные покупателям. В них магазины обращали внимание на необходимость иметь с собой банковскую карту либо наличные.

Напомним, ранее журналисты Сиб.фм разобрались, каким образом можно восстановить работу Instagram: жители Новосибирска начали замечать сбои в работе русскоязычного приложения утром 27 февраля. У кого-то из пользователей это отразилось на смене языка интерфейса, а кто-то не смог зайти в аккаунт.