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экономика общество

В Новосибирске начались проблемы с оплатой Google Pay и Apple Pay

Фото В Новосибирске начались проблемы с оплатой Google Pay и Apple Pay
Фото В Новосибирске начались проблемы с оплатой Google Pay и Apple Pay

Фото из группы АСТ-54 в тг

В воскресенье, 27 февраля, в Новосибирске зафиксированы сбои в работе платёжных сервисов Google Pay и Apple Pay.

Гипермаркет "Лента" в Новосибирске разместил объявление, в котором сообщил о возможных проблемах с оплатой через сервисы Google Pay и Apple Pay. Покупателям предложено пользоваться банковской картой или наличными. Об этом сообщается в Telegram-канал АСТ-54.

Такое объявление размещено в "Ленте" на Гусинобродском шоссе.

Накануне, 26 февраля, торговая сеть "Мария-Ра" предложила покупателям перейти на карты национальной платёжной системы Мир, которые не подвергнутся блокировке.

«Чтобы не давать возможности для распространения слухов, поясняем. Это не фейк. Мы это сделали по ряду причин. Во-первых, в нашей компании идет перевод сотрудников на данную систему, так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых, это отечественная платежная система, а значит, более безопасная и надежная в плане применения любых санкций, вызванных какими бы ни было политическими событиями», – заявили в компании.

Напомним, ранее новосибирский экономист Эдуард Коложвари рассказал о российских аналогах системы SWIFT. По его мнению, SWIFT можно обойти, поскольку в стране существуют более примитивные аналоги.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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