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В Новосибирске рабочие устроили фигурное катание на крыше дома

Фото В Новосибирске рабочие устроили фигурное катание на крыше дома
Фото В Новосибирске рабочие устроили фигурное катание на крыше дома

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске рабочие во время чистки крыши от снега развлекались катанием на лопате, опасный трюк попал на видео.

В воскресенье, 27 февраля, двое рабочих устроили опасные развлечения на крыше дома в Новосибирске. Во время уборки снега, один из мужчин решил прокатить другого на лопате. Опасный трюк отчаянных сибиряков попал на видео, которое размещено в паблике "Инцидент-Новосибирск" в соцсети "ВКонтаке".

"На Галущака 2а, устали скидывать снег, решили развлечься",- сообщил автор видео Андрей.

Накануне МЧС Новосибирской области предупредило об опасности схода снега с крыш в связи с неустойчивой погодной.

Напомним, ранее в Новосибирске куски льда сбросили с крыши многоэтажного дома на Красном проспекте.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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