Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество проиcшествия

В Новосибирске студента с флагом Украины отпустили домой

Фото В Новосибирске студента с флагом Украины отпустили домой
Фото В Новосибирске студента с флагом Украины отпустили домой

Задержанного за размещение в окне флага Украины студента НГУ отпустили домой, в его действиях не нашли состава правонарушения.

Студента НГУ в Новосибирске, которого задержали за вывешанный в окне флаг Украины, отпустили домой. Об этом 27 февраля сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на адвоката молодого человека Василия Дубкова.

Юрист рассказал редакции, что студент факультета информационных технологий был доставлен в отдел полиции, где провел несколько часов — с 10 утра до 17:30 вечера. Там с него взяли объяснения, после чего отпустили.

"Никаких нарушений по данному факту не усмотрено. Флаги развешивать можно, никакого состава это не предусматривает. Это не является ни экстремизмом, ни милитаризмом, а даже наоборот, в этом нет разжигания ненависти", — объяснил Дубков.

Как ранее сообщалось, флаг Украины в пятницу, 25 февраля, заметила комендант в окне общежития №7. После этого об инциденте доложили в ректорат.

Напомним, в субботу, 26 февраля, в центре Новосибирске полицейские задержали нескольких участников несогласованной акции.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31062
Спецоперация на Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
15007
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
14583
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ
13260
В Новосибирске водитель легковушки попытался проскочить на красный перед поездом
11963
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
11306
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
10196
В Новосибирске задержали несколько участников несанкционированной акции