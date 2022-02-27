В Новосибирске студента с флагом Украины отпустили домой

Задержанного за размещение в окне флага Украины студента НГУ отпустили домой, в его действиях не нашли состава правонарушения.

Студента НГУ в Новосибирске, которого задержали за вывешанный в окне флаг Украины, отпустили домой. Об этом 27 февраля сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на адвоката молодого человека Василия Дубкова.

Юрист рассказал редакции, что студент факультета информационных технологий был доставлен в отдел полиции, где провел несколько часов — с 10 утра до 17:30 вечера. Там с него взяли объяснения, после чего отпустили.

"Никаких нарушений по данному факту не усмотрено. Флаги развешивать можно, никакого состава это не предусматривает. Это не является ни экстремизмом, ни милитаризмом, а даже наоборот, в этом нет разжигания ненависти", — объяснил Дубков.

Как ранее сообщалось, флаг Украины в пятницу, 25 февраля, заметила комендант в окне общежития №7. После этого об инциденте доложили в ректорат.

Напомним, в субботу, 26 февраля, в центре Новосибирске полицейские задержали нескольких участников несогласованной акции.