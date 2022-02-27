Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

В Новосибирске водитель "Мазды" перепутала педали газа и тормоза - видео

Фото В Новосибирске водитель "Мазды" перепутала педали газа и тормоза - видео
Фото В Новосибирске водитель "Мазды" перепутала педали газа и тормоза - видео

Фото и видео из паблика "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске женщина за рулём "Мазды" повредила несколько припаркованных автомобилей во дворе дома и едва не сбила ребёнка.

В Новосибирске водитель "Мазды" устроила массовое ДТП по дворе дома по улице Есенина, 10. Сдавая назад, женщина едва не наехала на ребёнка и протаранила несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщается в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл днём в пятницу, 26 февраля. Судя по кадрам с камер наружного наблюдения, женщина пыталась развернуться во дворе. В какой-то момент она, возможно, перепутав педали газа и тормоза, задним ходом въехала в припаркованные иномарки.

В время инцидента чудом не пострадал ребёнок — подросток успел отскочить от неуправляемого авто на безопасное расстояние.

Уехать с места погрома женщине не удалось, так как дорогу ей преградила одна из машин.

Чем закончился инцидент, пока не известно.

Напомним, в декабре 2021 года новосибирские водители подрались из-за места на парковке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31062
Спецоперация на Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
15007
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
14583
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ
13260
В Новосибирске водитель легковушки попытался проскочить на красный перед поездом
11963
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
11306
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
10196
В Новосибирске задержали несколько участников несанкционированной акции