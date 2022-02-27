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общество

Жителей Новосибирска ждёт шестидневная рабочая неделя в марте

Фото Жителей Новосибирска ждёт шестидневная рабочая неделя в марте
Фото Жителей Новосибирска ждёт шестидневная рабочая неделя в марте

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Длинная рабочая неделя ожидается жителей Новосибирской области в марте 2022 года.

В связи с предстоящим празднованием Международного женского дня 8 Марта, новосибирцев ждёт шестидевная трудовая неделя. Дни с 28 февраля до 6 марта 5 марта включительно будут рабочим. Зато после жителей ждут длинные мартовские каникулы: отдыхать россияне смогут 6, 7 и 8 марта — то есть три дня подряд.

Как ранее сообщал Сиб.фм, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 8 марта будет нерабочим праздничным днём.

Поскольку 8 марта в 2022 году приходится на вторник, власти приняли решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Таким образом, россияне будут отдыхать 6, 7 и 8 марта (воскресенье, понедельник и вторник).

Кроме того, суббота, 5 марта, будет предпраздничной датой, поэтому руководители должны будут отпустить своих работников на час раньше обычного.

Напомним, новосибирскеи феминистки отметят 8 Марта женским стендапом.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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