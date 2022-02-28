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Цены на продукты в Новосибирске проверят по поручению губернатора Травникова

Фото Цены на продукты в Новосибирске проверят по поручению губернатора Травникова
Фото Цены на продукты в Новосибирске проверят по поручению губернатора Травникова

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министерство промышленности и торговли Новосибирской области будут следить за изменением цен на продукты в магазинах на фоне военной спецоперации в Украине.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе начинается мониторинг цен за продуктами в магазинах. Видеообращение с поручением глава региона опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По моему поручению министерством промышленности и торговли Новосибирской области организован мониторинг цен на продукты питания в наших магазинах», – сообщил Травников.

Также он добавил, что в понедельник в министерстве пройдёт встреча с представителями основных торговых сетей в Новосибирской области. На заседании пройдёт обсуждение стабилизации цен за товары. В частности, как не допустить, чтобы некоторые предприятия не пользователи ситуацией и не «подогревали» цены на продукты.

Если подобные случаи будут выявлены, то власти вместе с Федеральном антимонопольной службой и региональным Минсельхозом, будут предпринимать соответствующие меры.

Травников также отметил, что предпосылок для подобных спекуляций с ценами нет. По его словам, в регионе достаточный запас продуктов питания и объём собственного производства.

Напомним, что в Новосибирске магазины бытовой техники и электроники начали менять цены после начала военной спецоперации в Украине. Буквально за сутки цены поднялись практически на 30 %.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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