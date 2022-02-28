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общество

Масленичная неделя началась 28 февраля

Фото Масленичная неделя началась 28 февраля
Фото Масленичная неделя началась 28 февраля

Фото pixabay.com

В понедельник, 28 февраля, стартовала масленичная неделя. Чего не стоит делать в этот день и начинать ли сразу печь блины, читайте на Сиб.фм.

Начало Масленицы в 2022 году выпало на 28 февраля. Первый день масленичной недели называется «Встреча» и знаменует начало так называемой Узкой Масленицы, когда принято начинать готовиться к широкому празднику.

В масленичный понедельник хозяйки всегда заботились о праздничном столе на ближайшие дни — закупали продукты и продумывали меню. Также в этот день женщины начинали печь блины, первым из которых традиционно делились. Согласно обычаю, его нужно отдать малоимущему соседу или знакомому, не имеющему достаточных финансов для празднования.

Ещё в первый день Масленицы многие навещают родственников, друзей и знакомых. Кто-то приходит в гости просто для общения, кто-то — для помощи в приготовлениях к празднику.

Кроме этого, именно в день «Встречи» собирают чучело, которое предстоит сжечь в преддверии начала Великого поста.

Фото Масленичная неделя началась 28 февраля 2

Если говорить о запретах первого дня Масленицы, то нельзя ссориться, скандалить, грустить и высказывать оскорбления в чей-либо адрес, а также резать блины ножом, приглашать близких в неубранный дом или квартиру, охотиться и убивать животных, выпивать во время застолья и употреблять мясо.

Напомним, ранее новосибирский шеф-повар Вячеслав Чертов поделился с Сиб.фм необычным рецептом блинов с нори и креветками, найти его можно по ссылке.

Также на сайте можно узнать, сколько икры класть в блины и как можно красиво её в них завернуть.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

праздник
блины
Масленица
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