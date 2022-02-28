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Медтехника для детских больниц от Новикомбанка и Воронежского отделения СоюзМаш России

Фото Медтехника для детских больниц от Новикомбанка и Воронежского отделения СоюзМаш России
Фото Медтехника для детских больниц от Новикомбанка и Воронежского отделения СоюзМаш России

Новикомбанк

Представители Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, и Воронежского отделения СоюзМаш России вручили медицинское оборудование двум детским больницам региона. В рамках совместной благотворительной акции с Русфондом современное физиотерапевтическое оборудование передано в Воронежскую областную детскую клиническую больницу №2 (БУЗ ВО ОДКБ №2), а в помощь юным пациентам Воронежской областной детской клинической больницы №1 (БУЗ ВО ВОДКБ №1) новыми приборами укомплектован реанимобиль.

В торжественном мероприятии передачи медтехники приняли участие управляющий офисом Новикомбанка в Воронеже Елена Карпович, первый заместитель председателя Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Сергей Астафьев, руководитель аппарата Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Алексей Савоськин, руководитель бюро Русфонда в Воронежской области Наталья Инютина, главный врач БУЗ ВО ВОДКБ №1 Михаил Жидков, главный врач БУЗ ВО ОДКБ №2 Сергей Авдеев.

Для семи инфекционных отделений областной детской больницы №2, в которых проходят реабилитацию пациенты после COVID-19, приобретены небулайзерные ингаляторы, аппараты лекарственного электрофореза и ультразвуковой терапии, магнитотерапевтические и лазеротерапевтические аппараты. Новое оборудование позволит быстрее ликвидировать очаги воспаления, улучшать равномерность вентиляции легких и бронхиальную проходимость, чтобы избежать серьезных постковидных осложнений.

Оснащенная двумя переносными кардиомониторами и двумя пульсоксиметрами машина скорой помощи ВОДКБ №1 даст возможность эффективно контролировать состояние детей при транспортировке из дома в больницу и из отделения в отделение, не допуская осложнений. В дальнейшем оборудование будет использовано для отделения реанимации недоношенных детей.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки Новикомбанк и Воронежское отделение СоюзМаш России регулярно оказывают помощь медицинским организациям региона. В этот раз особое внимание было уделено двум детским больницам, в которых проходят лечение и реабилитацию юные пациенты как Воронежской области, так и соседних регионов — Курской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей. Мы намерены и дальше поддерживать социальные инициативы СоюзМаш России, направленные на улучшение качества жизни граждан нашей страны», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

«Русфонд практически с начала пандемии реализует программу «Защитим врачей», помогая специалистам и клиникам в регионах России индивидуальными средствами защиты, медицинским оборудованием и расходными материалами. Происходит это в партнерстве с неравнодушными промышленными и торговыми предприятиями, организациями финансовой сферы. В Воронежской области в рамках программы мы оказали помощь детским больницам, социальным учреждениям, детским домам на общую сумму 11 705 384 рублей», – рассказала руководитель бюро Русфонда в Воронежской области Наталья Инютина.

Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности, поддерживает все проекты Союза машиностроителей России, который объединяет около трех миллионов работников крупных компаний региона, занятых в различных промышленных сферах. С 2018 года банк курирует Воронежское отделение СоюзМаша, участвуя в формировании не только благоприятной технологической, но и социальной среды для экономического роста в регионе.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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