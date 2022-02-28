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Появилось фото зала для проведения российско-украинских переговоров в Беларуси

Фото Появилось фото зала для проведения российско-украинских переговоров в Беларуси
Фото Появилось фото зала для проведения российско-украинских переговоров в Беларуси

Фото с сайта МИД Республики Беларусь

МИД Республики Беларусь опубликовал фотографию зала, где в ближайшие часы должны стартовать переговоры представителей России и Украины.

На снимке изображено просторное помещение с продолговатым прямоугольным переговорным столом и 18 стульями. Организаторы заранее отметили рассадку представителей двух делегаций: с одной стороны – российским триколором, с другой – украинским флагом. Также большие флаги государств установлены во главе стола. Их три – России, Республики Беларусь и Украины.

Напомним, ранее стало известно, что украинская делегация прибыла на территорию Республики Беларусь.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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