Появилось фото зала для проведения российско-украинских переговоров в Беларуси

Фото с сайта МИД Республики Беларусь

МИД Республики Беларусь опубликовал фотографию зала, где в ближайшие часы должны стартовать переговоры представителей России и Украины.

На снимке изображено просторное помещение с продолговатым прямоугольным переговорным столом и 18 стульями. Организаторы заранее отметили рассадку представителей двух делегаций: с одной стороны – российским триколором, с другой – украинским флагом. Также большие флаги государств установлены во главе стола. Их три – России, Республики Беларусь и Украины.

Напомним, ранее стало известно, что украинская делегация прибыла на территорию Республики Беларусь.