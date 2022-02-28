Сиб.фм проверил работу одного из крупнейших отделений Сбера в Новосибирске

Несколько дней подряд информационные ленты и соцсети пестрят сообщениями о том, что люди, якобы, не могут снять наличные в банкомате, а в банках образовались огромные очереди. Корреспондент Сиб.фм решила посмотреть на все собственными глазами и оценить масштаб растиражированной катастрофы.

Итак, рабочий понедельник, около 17.00, отделение Сбербанка на ул. Серебренниковской, 20.

Уже на подходе к зданию начинаешь сомневаться в оправданности поднятого ажиотажа. У главного входа стоит пара человек.

Возможно, толпа желающих срочно снять наличку находится внутри? Заходим. В отсеке для банкоматов двое. Самих аппаратов три. То есть забрать свои деньги можно фактически сразу, как только войдёшь.

Однако, чтобы убедиться в достоверности происходящего, мы поинтересовались у девушек, стоящих рядом, не возникло ли у них каких-либо проблем в процессе операции. Может быть, банкомат выдаёт ограниченное количество купюр?

«Я ни с какими ограничениями не столкнулась, два раза снимала сегодня деньги и всё нормально», – говорит Ирина Уткина, жительница Новосибирска.

Елена Сафронова уверяет, что сняла деньги, но ей еще нужно к специалисту, поэтому она ждет своей очереди. «Очередь небольшая, но есть. Пока что я не столкнулась ни с какими проблемами», – отмечает она.

В просторном операционном зале, где расположены кассы и специалисты банка, люди действительно есть. Но для тех, кто посещает банки, любые, не только Сбербанк, картина самая обычная.

«Здесь всегда плюс-минус столько же людей. Я не за наличкой, я по кредитному вопросу. И я пока не столкнулся с проблемой. Очередь дойдёт, тогда посмотрим», – рассказывает житель Новосибирска Олег Ищенко.

Ни столпотворения, ни паники, ни сбоев в работе консультантов. Никто здесь не возмущается и не скандалит, все спокойно ждут, когда назовут их номер очереди, поглядывая на табло, которое тоже работает в обычном режиме.

Мы допускаем, что в некоторых банкоматах деньги в какой-то момент заканчиваются. Еще месяц назад такое недоразумение воспринималось всеми как обычный рабочий момент, люди просто вынимали карту и шли в соседний банкомат. Но паника оказывает на обывателя психологический прессинг. Те, кто не дают волю эмоциям, подключаясь к дискуссиям в интернете, спокойно решают свои финансовые вопросы, самостоятельно убеждаясь в том, что банки выполняют свою работу в штатном режиме.