Травников заявил о спаде пятой волны COVID-19 в Новосибирской области

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю февраля снизилась на 14 %.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что пятая волна коронавируса пошла на спад. В связи с этим глава региона назвал полностью оправданной отмену ряда ограничительных мер, которая вступит в силу с 1 марта. Речь идёт о прекращении требования QR-кодов на объектах сферы услуг: в салонах красоты, парикмахерских, массажных салонах, напомнил Травников на оперативном совещании правительства 28 февраля.

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, ситуация с заболеваемостью оценивается как положительная.

«За последние сутки зафиксировано 4 047 случаев заболевших, что значительно ниже предыдущих показателей», – сказал Хальзов. Всего с начала пандемии в субъекте подтверждено 218 789 случаев инфицирования COVID-19.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе заявил и глава Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«На минувшей неделе мы отметили снижение заболеваемости почти на 14 процентов. В абсолютных цифрах снижение составляет почти 5 261 случай», – сказал он.

Главный санитарный врач региона добавил, что большинство случаев коронавируса по-прежнему регистрируется в Новосибирске. На районы области приходится 30 % от общего количества подтверждённых фактов COVID-19.