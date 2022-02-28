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Уже в марте: Сбербанк предупредил, что ждёт всех россиян

Фото Уже в марте: Сбербанк предупредил, что ждёт всех россиян
Фото Уже в марте: Сбербанк предупредил, что ждёт всех россиян

Фото Сиб.фм

С марта 2022 года россиян ждут изменения по операциям в Сбербанке, связанным с валютой.

Все владельцы банковских карт Сбербанк получили сообщения о новых ограничениях, которые начинают действовать с марта 2022 года. Крупнейший в стране банк объяснил, как будет работать в новых условиях. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Сообщения от банка получили пользователи мобильного приложения утром 27 февраля. В «Сбербанк Онлайн» владельцам карт пришли сообщения, что банк продолжает работать в штатном режиме, несмотря на противоречивую информацию. Россиянам по-прежнему доступны все операции, включая валюту. Обслуживание проходит как в офисах, так и в банкоматах.

Однако некоторые нюансы на фоне введённых против России санкций есть. Например, россияне могут спокойно распоряжаться своими средствами без каких-либо ограничений. Однако операции, связанные с валютой и переводом денег за рубеж, могут занять немного больше времени, чем обычно. Сбербанк сообщает, что более точная информация по работе банка станет известна в марте.

Напомним, что в связи с вводимыми санкциями в Сбербанке также объяснили, что произойдёт с выданными россиянам кредитами и ипотеками. Также известный новосибирский экономист Коложвари порекомендовал временно отказаться от кредитов.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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