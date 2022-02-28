В Новосибирске неизвестные сообщили о минировании метро

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске поступили анонимные сообщения о минировании станции метро.

Неизвестные оставили угрозы о минировании станции метро «Октябрьская» в Новосибирске. На место выехали сотрудники спецслужб.

В новосибирский метрополитен поступили анонимные сообщения о минировании станции метро «Октябрьская». Жители Новосибирска заметили специалистов медицины катастроф и спецтехнику МЧС на выходе из станции метро около 19:00 часов вечера 28 февраля.

Представители региональных правоохранительных органов заявили, что спецслужбы уже выезжали на анонимные сообщения о минировании метрополитена в Новосибирске. Как сообщает АиФ-Новосибирск, сейчас правоохранители уехали. На данный момент метро работает в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась.

В выходные в Новосибирске эвакуировали сотрудников оперного театра из-за сообщения о минировании. Ранее Сиб.фм писал, что жителя Новосибирска отправили в СИЗО за сообщения о минировании судов.