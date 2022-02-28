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В Новосибирске судят водителя скорой за сбитую насмерть 7-летнюю девочку

Фото В Новосибирске судят водителя скорой за сбитую насмерть 7-летнюю девочку
Фото В Новосибирске судят водителя скорой за сбитую насмерть 7-летнюю девочку

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

11 октября 2021 года водитель скорой помощи задним ходом сбил 7-летнюю девочку, которая скончалась от полученных травм.

В Новосибирске дошло до суда дело в отношении водителя скорой, который задним ходом насмерть сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Напомним, инцидент произошёл 11 октября прошлого года. 7-летняя девочка шла в музыкальную школу, когда её сбил 51-летний водитель скорой помощи. Бригада находилась на вызове у дома на улице Трикотажная, 56. По данным следствия, автомобиль скорой был полностью исправен.

«В пути следования водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд на малолетнего пешехода, находящегося на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте», – сообщает СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Самое жесткое наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет лишения свободы.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Новосибирске водитель Audi Q7 насмерть сбил 5-летнего мальчика. Отец погибшего в суде попросил смягчить наказание для виновника ДТП.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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