5 005 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области от коронавируса умер 38-летний мужчина.

На утро 1 марта в Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 3 591 человек за сутки, среди них 488 детей. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 222 380 случаев COVID-19, включая 31 720 у детей.

За минувшие сутки полностью поправились от коронавируса 6 619 человек, всего выздоровевших – 111 958 пациентов.

За весь период пандемии от коронавируса умерли 5 005 человек, из них 16 – за прошедшие сутки. Среди них двенадцать мужчин в возрасте 38 лет, 60 лет, 69 лет, 70 лет, 80 лет, 82 лет, 83 лет, 84 лет, 88 лет, троим было по 74 года. А также четыре женщины в возрасте 48 лет, 56 лет, 71 года и 85 лет.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 617 пациентов, в том числе 120 детей. В отделениях реанимации находятся 316 человек. На ИВЛ – 32 пациента», – сообщает штаб.

Напомним, что в Новосибирской области с 6 марта отменяют QR-коды для посещения заведений общественного питания, зоопарка, аквапарка и не только. Также с 16 числа QR-коды не потребуются для культурных и спортивных мероприятий. В связи со снижением случаев COVID-19 Роспотребнадзор обновил рекомендации по коронавирусу.