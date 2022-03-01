Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Mastercard отключила часть российских банков из-за санкций

Фото Mastercard отключила часть российских банков из-за санкций
Фото Mastercard отключила часть российских банков из-за санкций

Фото pixabay.com

Mastercard заблокировала часть российских финансовых организаций в соответствии с «санкционными распоряжениями».

Во вторник, 1 марта, Mastercard сделала заявление об отключении нескольких российских банков от своей платёжной системы. Решение было принято в рамках «санкционных распоряжений», цитирует РБК главу компании Майкла Мибаха.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платёжной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», – сказано в официальном заявлении руководителя Mastercard.

Ранее новосибирский экономист Эдуард Коложвари заявил, что России придётся создавать альтернативные платёжные системы после отключения от SWIFT.

«Можно предположить, что скоро ряд больших государственных банков отключат вообще. Но остаются менее крупные банки, больше частные: "Тинькофф", "Зенит", "Ак Барс". SWIFT можно обойти, есть более примитивные аналоги. Это некритично», – сказал он.

Напомним, слухи о возможном отключении российских банков от системы SWIFT породили новый способ мошенничества в Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33933
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
29356
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22696
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20757
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
17868
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16227
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15753
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля