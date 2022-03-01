Mastercard отключила часть российских банков из-за санкций

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Mastercard заблокировала часть российских финансовых организаций в соответствии с «санкционными распоряжениями».

Во вторник, 1 марта, Mastercard сделала заявление об отключении нескольких российских банков от своей платёжной системы. Решение было принято в рамках «санкционных распоряжений», цитирует РБК главу компании Майкла Мибаха.



«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платёжной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», – сказано в официальном заявлении руководителя Mastercard.

Ранее новосибирский экономист Эдуард Коложвари заявил, что России придётся создавать альтернативные платёжные системы после отключения от SWIFT.

«Можно предположить, что скоро ряд больших государственных банков отключат вообще. Но остаются менее крупные банки, больше частные: "Тинькофф", "Зенит", "Ак Барс". SWIFT можно обойти, есть более примитивные аналоги. Это некритично», – сказал он.

Напомним, слухи о возможном отключении российских банков от системы SWIFT породили новый способ мошенничества в Новосибирской области.