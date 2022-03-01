Международная федерация волейбола отменила чемпионат FIVB-2022 в Новосибирске

Фото с сайта volley2022.ru

Руководители Международной федерации волейбола (FIVB) приняли решение о невозможности дальнейшей подготовки и проведения чемпионата мира 2022 года среди мужских команд в России.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд не состоится в России в 2022 году. Соответствующее решение 1 марта приняли руководители Международной федерации волейбола (FIVB).

«Мы с сожалением констатируем, что грандиозное спортивное событие, к которому мы готовились не один год, масштабный праздник волейбола, не состоится. Очень жаль, что не удалось достичь консенсуса в этом вопросе», — сказал гендиректор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

Перечень стран, которые сумеют в кратчайшие сроки подготовиться к проведению соревнований, будет определён в ближайшее время.

Напомним, что чемпионат мира по волейболу среди мужских команд впервые в истории должен был пройти в России. К принятию соревнований подготовились 10 городов, в том числе Новосибирск. В феврале на «Локомотив-Арене» уже состоялся тестовый волейбольный матч с соблюдением всех требований турнира. Также в прошлом месяце стартовал набор волонтёров на ЧМ.

Звезда болгарского волейбола, доигровщик турецкого клуба «Зираат Банк» Мартин Атанасов, называл сборную ВФВ фаворитом соревнований.