Новосибирские срочники не принимают участие в спецоперации на Украине

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Минобороны опровергло информацию об участии солдат-срочников в спецоперации на Украине.

Минобороны РФ заявило, что в военной спецоперации на Украине не принимают участие солдаты-срочники. Это подтвердил и военный комиссар Новосибирской области.

В социальных сетях неизвестные распространяют информацию о том, что в военной спецоперации на Украине якобы принимают участие солдаты-срочники. Минобороны опровергло эти сообщения. В военных действиях участвуют только контрактники и офицеры.

«В специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие исключительно офицеры и военнослужащие по контракту», – говорится в сообщении Минобороны.

Новосибирский военный комиссар Евгений Кудрявцев ранее подтвердил, что в Новосибирск не поступало указаний о дополнительном призыве. Следовательно, в освободительной миссии ВС РФ на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты.

Все сообщения о призыве солдат-срочников на Украину являются фейковыми. Минобороны отметило, что многие СМИ, а также пользователи в социальных сетях, в последние дни активно транслируют украинские фейки с целью дискредитации российских вооруженных сил. Об этой проблеме заявили и в Госдуме.

«Мы фиксируем огромное количество, просто вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции, о количестве потерь и т.д. Понятно, что большинство из них генерируется на Украине. Тем не менее, они охотно распространяются целым рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях», – заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сейчас в Госдуме предлагают рассмотреть вопрос о введении ответственности за распространение заведомо ложной информации в соцсетях и СМИ, сообщает РИА Новости.

В связи с активной антироссийской пропагандой добровольцы предложили организовать Марш солидарности народа и армии. Пока россиян просят поддержать российских военных и пострадавших от ВСУ жителей Донбасса в соцсетях. Заместитель председателя парламента НСО Андрей Панферов поддержал эту акцию и объяснил, почему «наше дело правое».