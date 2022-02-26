Военком опроверг возможность участия новосибирских солдат в спецоперации на Украине

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский военком исключил возможность участия срочников в специальной операции на Украине.

Минобороны РФ не будет отправлять срочников на Украину для участия в спецоперации. Об этом заявил новосибирский военный комиссар Евгений Кудрявцев.

Военный комиссар из Новосибирска напомнил, что Министерство обороны Российской Федерации не собирается отправлять срочников в горячие точки на Украине. По словам военкома, в Новосибирск не поступало никаких указаний о дополнительном призыве. Это означает, что в освободительной миссии на Украине не будут участвовать не только срочники, но и резервисты.

Сейчас новосибирский военкомат работает в штатном режиме. В апреле начнется весенний призыв и всех россиян отправят служить в военные части на территории Российской Федерации, передает АиФ-Новосибирск.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Родственники призывников из Новосибирска забеспокоились о том, что солдат-срочников могут направить в зоны боевых действий. Новосибирский военком объяснил, почему срочников ни при каком раскладе не отправят на Украину.

Ранее Сиб.фм собрал основные события вокруг освободительной миссии на Украине к утру 26 февраля. О ходе боевых действий в предыдущие два дня можно прочитать здесь.