В Новосибирске часы обратного отсчёта продолжают работать после отмены МЧМ-2023

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Установленные в Новосибирске часы обратного отсчёта продолжают работать, несмотря на отмену МЧМ-2023.

Часы обратного отсчёта до молодёжного чемпионата мира по хоккею, установленные на площади Ленина, продолжают свою работу, несмотря на официальную отмену проведения МЧМ-2023 в Новосибирске.

Информация о том, что регион не примет международное соревнование после санкций, наложенных на Россию, появилась 28 февраля. В этот же день стало известно, что сборные России и Белоруссии будут исключены из числа участников чемпионата мира–2022 в Финляндии.

В организационном комитете МЧМ-2023 сообщили, что ожидают официальной информации от Федерации хоккея РФ, так как все действия согласовываются с ними.

«На данный момент мы заложники не самой комфортной ситуации и пока не очень понимаем, каких решений ожидаем», —

сообщили в пресс-службе оргкомитета МЧМ-2023.

В новосибирском филиале Федерации хоккея пока также не смогли уточнить информацию по дальнейшим действиям.

«Пока сами ждём указаний, чтобы понять, как действовать дальше», —

сообщили в филиале Федерации хоккея в Новосибирске.

До отмены проведения МЧМ-2023 в Новосибирске из-за санкций, применённых к России, часы обратного отсчёта до чемпионата несколько раз выходили из строя. Например, 27 февраля электронное табло погасло в третий раз после установки в декабре 2021 года.

Также в Новосибирске продолжают работать часы обратного отсчёта до чемпионата мира по волейболу, проведение которого было запланировано на 2022 год. Новосибирск значится первым в списке 11 городов, которые должны принять чемпионат, впервые проходящий в России. Часы были запущены в августе 2021 года на Михайловской набережной и на данный момент продолжают свою работу.

Как ранее сообщал Сиб.фм, отмена проведения чемпионата в Новосибирске не повлияет на строительство новой ледовой арены. По словам министра спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, объект будет сдан в срок.