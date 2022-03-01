В Новосибирске неделю ищут пропавшую жительницу коттеджного посёлка Гармония

Фото из группы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске с 22 февраля не могут найти 54-летнюю Елену Зинину из коттеджного посёлка Гармония.

В Новосибирске пропала 54-летняя жительница коттеджного посёлка Гармония Елена Зинина (Стребкова). Местоположение женщины неизвестно с 22 февраля, она пропала ровно неделю назад. Ориентировку на сибирячку распространили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске.

Елена Зинина живёт в коттеджном посёлке Гармония в Каменском сельсовете. Женщину разыскивают по следующим приметам: рост 158-160 сантиметров, телосложение плотное, волосы каштановые окрашенные, глаза серые.

В день пропажи на ней был белый пуховик с капюшоном и белая вязаная шапка (как на фото), а также синие замшевые ботинки. С собой у женщины может быть чёрная сумка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом на горячую линию ПСО «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 либо на номер полиции 112.

Напомним, что в Новосибирске уже две с половиной недели разыскивают 63-летнюю Валентину Ванину – пенсионерка ушла из дома 12 февраля, и с того дня её местоположение неизвестно. Известно, что женщина живёт в Калининском районе, волонтёры поискового отряда «Маяк» распространили ориентировку на пропавшую.

Отметим, что в Новосибирске также уже больше двух месяцев ищут 15-летнего подростка, который сбежал из реабилитационного центра. В розыск мальчика объявили уже полицейские.